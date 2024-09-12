"Юнайтед" рассматривал две альтернативы Зиркзее

Перед тем, как решиться на покупку Джошуа Зиркзее, "Манчестер Юнайтед" рассматривал двух других нападающих.

Зиркзее стал первым приобретением "Юнайтед" минувшим летом, перебравшись из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов.



По информации ESPN, 23-летний голландец был целью номер один "Юнайтед" среди нападающих, но также "красные дьяволы" держали в уме два запасных варианта.



"Юнайтед" также присматривался к Айвену Тоуни, который впоследствии сменил "Брентфорд" на "Аль-Ахли" по сделке стоимость 40 млн. фунтов, и Джонатану Дэвиду, который так и остался в "Лилле".



Источник добавляет, что "Юнайтед" интересовался Дэвидом до самого последнего момента перед покупкой Зиркзее, и Джонатан был доступен для трансфера за 25.3 млн. фунтов.