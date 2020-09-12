Тен Хаг ответил на критику Роналду насчет амбиций

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг ответил на критику со стороны бывшего нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

На этой неделе Роналду заявил, что "Юнайтед" нуждается в перестройке, заодно обвинив Тен Хага в недостаточных амбициях.



По словам Роналду, наставник такого клуба, как "Юнайтед", не может говорить, что его команда не будет сражаться за победу в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов.



Однако эти резкие слова не тревожат Тен Хага. Эрику показалось, что на самом деле Роналду имел ввиду то же самое, что говорил он.



"Он сказал, что "Манчестер Юнайтед" не может выиграть Премьер-Лигу. Это то, что он сказал, если вы внимательно читали статью".



"Он далеко в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. Каждый имеет право на свое мнение. Это нормально", — цитирует Тен Хага Sky Sports.