Родри мечтает выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что для него было бы "мечтой" выиграть "Золотой мяч".

Ранее в сентябре 28-летний Родри был назван в числе 30 игроков, номинированных на "Золотой мяч". Впервые за многие годы в списке не оказалось ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси.



Последний раз испанский игрок получал "Золотой мяч" еще в 1960 году, и Родри считает, что его страна заслуживает эту награду.



"Да, конечно, это было бы мечтой для меня. Есть много людей, которые говорят: "Если Родри выиграет "Золотой мяч", то как, например, Иньеса или Хави остались без него?"



"Частично я согласен. Это были игроки, которые ознаменовали собой эпоху и считались одними из лучших в истории, но правда также в том, что они были частью поколения Месси и Роналду".



"Но для меня и моей страны было бы источником гордости, если я выиграю "Золотой мяч". Наличие испанского представителя, способного выиграть "Золотой мяч", радует каждого".



"Все в Испании знают, что у нас был лишь один победитель, и это Луис Суарес. Конечно, я не видел его игры и особо не знаю о нем, но это шок, что одна из лучших стран в плане футбола не имеет других победителей".



"Но так бывает в футболе. У нас были великие игроки на протяжении этих лет, но я думаю, Испания заслуживает "Золотой мяч", потому что у нас есть отличные игроки, которые творят историю со своими клубами и сборной", — сообщил Родри ESPN.