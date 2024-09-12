Рассмотрение дела по 115 нарушениям "Сити" начинается в понедельник

Рассмотрение дела по обвинениям "Манчестер Сити" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги начнется в ближайший понедельник.

Еще в феврале 2023 в адрес "Сити" были выдвинуты обвинения в 115 нарушениях правил ФФП в период с 2009 по 2018 год.



В этот период "Сити" утвердился доминирующей силой на внутренней арене, трижды завоевав титул Премьер-Лиги, а впоследствии выиграл Лигу Чемпионов и вышел на прибыльный уровень.



"Сити" категорически отрицает свою вину, и в понедельник "горожане" начнут отстаивать свою точку зрения перед независимой комиссией, сообщает Sky Sports.



Ожидается, что слушания продлятся до двух месяцев, однако вердикт комиссии едва ли будет оглашен раньше весны.



Если "Сити" признают виновным, клубу может грозить целый спектр санкций, включая снятие очков и даже исключение из Премьер-Лиги.