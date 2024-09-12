FA предъявила обвинения Бентанкуру насчет расистской шутки про Сона

FA предъявила обвинения полузащитнику "Тоттенхэма" Родриго Бентанкуру за высказывание расистского характера насчет своего партнера по команде Сона Хен Мина.

Напомним, в июне Бентанкур был вынужден извиняться после того, как в эфире уругвайского телевидения неудачно пошутил насчет своего южнокорейского капитана.



"Сонни? Это может быть и кузен Сонни... Они все на одно лицо", — в шутку сказал Родриго.



Впоследствии Сон подтвердил, что принял извинения Бентанкура, однако FA отказалась считать этот инцидент исчерпанным.



Теперь, сообщает BBC, у 27-летнего латиноамериканца есть время до следующего четверга, 19 сентября, чтобы представить Ассоциации свой ответ на выдвинутые обвинения.



Правила FA гласят, что при нарушении, которое вменяется Бентанкуру, в качестве наказания рекомендуется дисквалификация от шести до 12 матчей.