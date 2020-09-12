"Арсенал" объявил о новом контракте с Артетой
"Арсенал" официально подтвердил, что главный тренер Микель Артета заключил новый долгосрочный контракт.
Артета, чей предыдущий контракт истекал в конце сезона, возглавляет "Арсенал" с декабря 2019, причем это первая самостоятельная работа Микеля на тренерском поприще.
Артета сходу завоевал Кубок Англии, затем вернул "Арсенал" в Лигу Чемпионов после семилетнего перерыва, а на протяжении двух предыдущих сезонов "канониры" претендовали на титул Премьер-Лиги.
Наградой для Артеты за достигнутый прогресс стал новый контракт, и теперь будущее 42-летнего испанца, сыгравшего 150 матчей за "Арсенал" в качестве полузащитника, связано с лондонским клубом до лета 2027.
"Я безмерно горжусь, очень взволнован и предвкушаю то, что ждет нас впереди. Я горжусь быть там, где я нахожусь, и иметь такие отношения, которые у меня есть с каждым в клубе".
"Я чувствую, что мне безмерно повезло работать каждый день вместе с хорошими и амбициозными людьми здесь. Я чувствую вдохновение, я чувствую вызов, я чувствую поддержку, и я хочу сделать гораздо больше, нежели мы уже сделали".
"Вместе с игроками и каждым в клубе мы предвкушаем ближайшие годы — а также вместе с нашими болельщиками, которые эмоционально трансформировали клуб и команду. Наши болельщики трансформировали нас как личностей, и теперь мы — другие. Можно сказать, что теперь мы — другие, и это благодаря им, как мне кажется. Мы предвкушаем продолжение этого путешествия вместе", — сообщил Артета.
12.09.2024 16:00
Просмотров: 417
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я за сосиску.. Липовый скаузер пусть получит свой унитаз. Заслужил.
(ответить)
Что посетить, если вы окажетесь на Марсе?
Поверхность Марса активно изучается специалистам с Земли. Ученым уже удалось достаточно много узнать о далекой планете, но наиболее точные ответы можно получить только после того, как на Красной планете побывают люди. Планируется, что в будущем на Марс будет отправлена экспедиция.
Уже сейчас эксперты составляют списки наиболее интересных мест, которые следует изучить космическим туристам.
Прежде всего, интерес представляет Провинция Фарсида и самый высокий потухший вулкан во всей Солнечной системе — гора Олимп, ее высота — 26 километров. Для сравнения: высота Эвереста — 8848 метров над уровнем моря.
С Олимпа можно увидеть и другие вулканы с необычными названиями: гора Аскрийская, гора Павлина, гора Альба, гора Арсия. Они также намного крупнее, чем земные.
Следующая достопримечательность Марса — долина Маринер протяженностью 3 тысячи километров. Ученые пока не понимают, как образовалась столь гигантская система каньонов.
Одна из самых странных формаций — Медуза Фосса, образованная вулканическими породами под воздействием ветра.
Кроме того на Красной планете интересен кратер Гейл, знаменитый тем, что в 2012 году там совершил посадку марсоход «Кьюриосити».
Скорее всего, достопримечательностей на Марсе не меньше, чем на Земле. Возможно, когда-нибудь Красная планета откроет людям все свои тайны, а пока нам остается только на это надеяться.
(ответить)
В результате обстрела ВС РФ в Веролюбовке Донецкой области погибли работники Красного Креста
пидорусы ответят за это
(ответить)
Пуховик ему ещё не выдали
(ответить)
Проводится голосование на вручение приза "Золотой Унитаз FAPL.ru 2023/2024".
Вот сетка участников, пары в 1/8 были раскиданы рандом ботом:
https://imgtr.ee/image/final.hQrNoK
В связи с участившимися случаями накрутки голосов и финальной стадией голосования, голосование будет проводиться открыто в комментариях под этим постом. Голоса очевидных фейков учитываться не будут.
В (ответить) напишите участника, за которого вы отдаёте свой голос.
ФИНАЛЬНАЯ ПАРА:
SAUSAGE vs TAKERNOTAGIVER
Голосовать под этим комментарием.
НАПОМИНАНИЕ: В связи с открытым голосованием, во избежание каких-либо обид со стороны участников напоминаю, что премия имеет развлекательный характер и не стоит голос за вас расценивать как какую-то личную неприязнь или агрессию.
ПОВТОРНО ГОЛОСОВАТЬ НЕ НУЖНО, голоса из прошлой ветки будут учтены.
(ответить)
Будет е6ать залупуль и членси еще 3 года, респект.
(ответить)
3 сезона без апл
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий