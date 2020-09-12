"Арсенал" объявил о новом контракте с Артетой

Микель Артета "Арсенал" официально подтвердил, что главный тренер Микель Артета заключил новый долгосрочный контракт.

Артета, чей предыдущий контракт истекал в конце сезона, возглавляет "Арсенал" с декабря 2019, причем это первая самостоятельная работа Микеля на тренерском поприще.

Артета сходу завоевал Кубок Англии, затем вернул "Арсенал" в Лигу Чемпионов после семилетнего перерыва, а на протяжении двух предыдущих сезонов "канониры" претендовали на титул Премьер-Лиги.

Наградой для Артеты за достигнутый прогресс стал новый контракт, и теперь будущее 42-летнего испанца, сыгравшего 150 матчей за "Арсенал" в качестве полузащитника, связано с лондонским клубом до лета 2027.

"Я безмерно горжусь, очень взволнован и предвкушаю то, что ждет нас впереди. Я горжусь быть там, где я нахожусь, и иметь такие отношения, которые у меня есть с каждым в клубе".

"Я чувствую, что мне безмерно повезло работать каждый день вместе с хорошими и амбициозными людьми здесь. Я чувствую вдохновение, я чувствую вызов, я чувствую поддержку, и я хочу сделать гораздо больше, нежели мы уже сделали".

"Вместе с игроками и каждым в клубе мы предвкушаем ближайшие годы — а также вместе с нашими болельщиками, которые эмоционально трансформировали клуб и команду. Наши болельщики трансформировали нас как личностей, и теперь мы — другие. Можно сказать, что теперь мы — другие, и это благодаря им, как мне кажется. Мы предвкушаем продолжение этого путешествия вместе", — сообщил Артета.


Метки Арсенал, Артета, контракты, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 417

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 12.09.2024 16:41 # zaeba1l
    Я за сосиску.. Липовый скаузер пусть получит свой унитаз. Заслужил.

    (ответить)

  2. plk3 12.09.2024 16:33 # plk3
    Что посетить, если вы окажетесь на Марсе?

    Поверхность Марса активно изучается специалистам с Земли. Ученым уже удалось достаточно много узнать о далекой планете, но наиболее точные ответы можно получить только после того, как на Красной планете побывают люди. Планируется, что в будущем на Марс будет отправлена экспедиция.

    Уже сейчас эксперты составляют списки наиболее интересных мест, которые следует изучить космическим туристам.

    Прежде всего, интерес представляет Провинция Фарсида и самый высокий потухший вулкан во всей Солнечной системе — гора Олимп, ее высота — 26 километров. Для сравнения: высота Эвереста — 8848 метров над уровнем моря.

    С Олимпа можно увидеть и другие вулканы с необычными названиями: гора Аскрийская, гора Павлина, гора Альба, гора Арсия. Они также намного крупнее, чем земные.

    Следующая достопримечательность Марса — долина Маринер протяженностью 3 тысячи километров. Ученые пока не понимают, как образовалась столь гигантская система каньонов.

    Одна из самых странных формаций — Медуза Фосса, образованная вулканическими породами под воздействием ветра.

    Кроме того на Красной планете интересен кратер Гейл, знаменитый тем, что в 2012 году там совершил посадку марсоход «Кьюриосити».

    Скорее всего, достопримечательностей на Марсе не меньше, чем на Земле. Возможно, когда-нибудь Красная планета откроет людям все свои тайны, а пока нам остается только на это надеяться.

    (ответить)

  3. narcot 12.09.2024 16:33 # narcot
    В результате обстрела ВС РФ в Веролюбовке Донецкой области погибли работники Красного Креста


    пидорусы ответят за это

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  4. alexomck 12.09.2024 16:07 # alexomck
    Пуховик ему ещё не выдали

    (ответить)

  5. golosovanie 12.09.2024 16:06 # golosovanie
    Проводится голосование на вручение приза "Золотой Унитаз FAPL.ru 2023/2024".
    Вот сетка участников, пары в 1/8 были раскиданы рандом ботом:

    https://imgtr.ee/image/final.hQrNoK

    В связи с участившимися случаями накрутки голосов и финальной стадией голосования, голосование будет проводиться открыто в комментариях под этим постом. Голоса очевидных фейков учитываться не будут.

    В (ответить) напишите участника, за которого вы отдаёте свой голос.

    ФИНАЛЬНАЯ ПАРА:

    SAUSAGE vs TAKERNOTAGIVER

    Голосовать под этим комментарием.

    НАПОМИНАНИЕ: В связи с открытым голосованием, во избежание каких-либо обид со стороны участников напоминаю, что премия имеет развлекательный характер и не стоит голос за вас расценивать как какую-то личную неприязнь или агрессию.


    ПОВТОРНО ГОЛОСОВАТЬ НЕ НУЖНО, голоса из прошлой ветки будут учтены.

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  6. kirkorov-coyg 12.09.2024 16:02 # kirkorov-coyg
    Будет е6ать залупуль и членси еще 3 года, респект.

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  7. seshcherka-lfc 12.09.2024 16:02 # seshcherka-lfc
    3 сезона без апл

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