"Арсенал" объявил о новом контракте с Артетой

"Арсенал" официально подтвердил, что главный тренер Микель Артета заключил новый долгосрочный контракт.

Артета, чей предыдущий контракт истекал в конце сезона, возглавляет "Арсенал" с декабря 2019, причем это первая самостоятельная работа Микеля на тренерском поприще.



Артета сходу завоевал Кубок Англии, затем вернул "Арсенал" в Лигу Чемпионов после семилетнего перерыва, а на протяжении двух предыдущих сезонов "канониры" претендовали на титул Премьер-Лиги.



Наградой для Артеты за достигнутый прогресс стал новый контракт, и теперь будущее 42-летнего испанца, сыгравшего 150 матчей за "Арсенал" в качестве полузащитника, связано с лондонским клубом до лета 2027.



"Я безмерно горжусь, очень взволнован и предвкушаю то, что ждет нас впереди. Я горжусь быть там, где я нахожусь, и иметь такие отношения, которые у меня есть с каждым в клубе".



"Я чувствую, что мне безмерно повезло работать каждый день вместе с хорошими и амбициозными людьми здесь. Я чувствую вдохновение, я чувствую вызов, я чувствую поддержку, и я хочу сделать гораздо больше, нежели мы уже сделали".



"Вместе с игроками и каждым в клубе мы предвкушаем ближайшие годы — а также вместе с нашими болельщиками, которые эмоционально трансформировали клуб и команду. Наши болельщики трансформировали нас как личностей, и теперь мы — другие. Можно сказать, что теперь мы — другие, и это благодаря им, как мне кажется. Мы предвкушаем продолжение этого путешествия вместе", — сообщил Артета.