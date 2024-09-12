Мерсон предупредил, что "Арсенал" может выбыть из чемпионской гонки через неделю

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон предупредил, что "канониры" могут попрощаться с надеждами на чемпионство в Премьер-Лиге уже к концу следующей недели.

В ближайшее воскресенье ослабленный травмами "Арсенал" проведет дерби против "Тоттенхэма", а спустя неделю отправится к "Манчестер Сити". Между двух этих матчей для "канониров" затесался выезд к "Аталанте" в Лиге Чемпионов.



По мнению Мерсона, "Арсенал" обязан набрать минимум четыре очка в двух ближайших матчах Премьер-Лиги, в противном случае команда Микеля Артеты уже не будет иметь реальных шансов на титул.



"Сезон "Арсенала" в Премьер-Лиге сводится к следующим двум матчам против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити". Им нужно набрать четыре очка. Все просто".



"Если они наберут хоть сколько-нибудь меньше, тогда это начнет выглядеть тревожно, потому что вам придется догонять такую машину, как "Манчестер Сити". Если они сыграют вничью против "Тоттенхэма" и проиграют "Манчестер Сити" спустя неделю, тогда они, наверное, окажутся в семи очках позади, и я думаю, на этом все для них закончится".



"Я знаю, что впереди будет еще 30 с лишним матчей, но я просто не могу представить, как они отыграют семь очков. В прошлом году я был уверен, что "Арсенал" выиграет дерби Северного Лондона, но я не так уверен в этом сезоне, хотя это матч, который они не могут позволить себе проиграть в чемпионской гонке", — сообщил Мерсон Sky Sports.