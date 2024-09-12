Саа считает, что Тен Хаг может быть уволен в случае поражения от "Саутгемптона"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг может быть уволен в случае поражения от "Саутгемптона".

Получив новый кредит доверия и продлив свой контракт минувшим летом, новый сезон Тен Хаг начал с двух поражений в трех матчах, включая домашний разгром от "Ливерпуля" со счетом 0:3.



В субботу "Юнайтед" предстоит сыграть на "Сент-Мэри", и Саа опасается, что Тен Хаг не сможет уцелеть, если потерпит еще одно поражение.



"Думаю, Тен Хаг может быть уволен в случае поражения от "Саутгемптона". Против "Ливерпуля" проблема была больше в игре, нежели только в результате, поэтому Эрик под давлением — его команда не играет хорошо".



"Во время того матча не было признаков того, что проблемы будут исправлены. Если в субботу "Саутгемптон" сможет доминировать таким же образом, как это делал "Ливерпуль" на прошлой неделе, тогда ситуация станет безнадежной для Эрика Тен Хага", — сообщил Саа Betfred.