Мэддисон считает, что "Тоттенхэм" должен начать выигрывать трофеи

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон заявил, что его клуб должен начать выигрывать трофеи.

Бестрофейная серия "Тоттенхэма" длится с победного финала Кубка Лиги против "Челси" в 2008 году (2:1).

С тех пор "Тоттенхэму" довелось играть в финале Лиги Чемпионов и участвовать в чемпионской гонке Премьер-Лиги, но удача больше не улыбалась "шпорам".

Мэддисон чувствует, что на нем и его партнерах по команде лежит обязанность изменить эту тенденцию.

"Я бы хотел выиграть все возможные трофеи. Об этом много говорится в медиа, и это как черная метка напротив названия "Тоттенхэма".

"Но наш долг в том, чтобы постараться изменить историю последнего времени и постараться приложить свои руки к наградам".

"Этому клубу нужно выигрывать трофеи. Клуб такого размера, с такими мастерами в составе, должен сражаться за трофеи", — сообщил Мэддисон Optus Sport.


Метки Мэддисон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2024 13:00

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  1. bangladesh 12.09.2024 13:51 # bangladesh
    клубу такого масштаба светит только Audi Cup

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  2. gameboy 12.09.2024 13:14 # gameboy
    Сильное заявление

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  3. arsenig 12.09.2024 13:10 # arsenig
    Я считаю и так им хорошо

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  4. lfc-krr 12.09.2024 13:04 # lfc-krr
    Макс Корж - не выдумывай!

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  5. cristian-romero 12.09.2024 13:00 # cristian-romero
    Ебаньк0

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