Мэддисон считает, что "Тоттенхэм" должен начать выигрывать трофеи

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон заявил, что его клуб должен начать выигрывать трофеи.

Бестрофейная серия "Тоттенхэма" длится с победного финала Кубка Лиги против "Челси" в 2008 году (2:1).



С тех пор "Тоттенхэму" довелось играть в финале Лиги Чемпионов и участвовать в чемпионской гонке Премьер-Лиги, но удача больше не улыбалась "шпорам".



Мэддисон чувствует, что на нем и его партнерах по команде лежит обязанность изменить эту тенденцию.



"Я бы хотел выиграть все возможные трофеи. Об этом много говорится в медиа, и это как черная метка напротив названия "Тоттенхэма".



"Но наш долг в том, чтобы постараться изменить историю последнего времени и постараться приложить свои руки к наградам".



"Этому клубу нужно выигрывать трофеи. Клуб такого размера, с такими мастерами в составе, должен сражаться за трофеи", — сообщил Мэддисон Optus Sport.