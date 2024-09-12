Мэддисон считает, что "Тоттенхэм" должен начать выигрывать трофеи
Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон заявил, что его клуб должен начать выигрывать трофеи.
Бестрофейная серия "Тоттенхэма" длится с победного финала Кубка Лиги против "Челси" в 2008 году (2:1).
С тех пор "Тоттенхэму" довелось играть в финале Лиги Чемпионов и участвовать в чемпионской гонке Премьер-Лиги, но удача больше не улыбалась "шпорам".
Мэддисон чувствует, что на нем и его партнерах по команде лежит обязанность изменить эту тенденцию.
"Я бы хотел выиграть все возможные трофеи. Об этом много говорится в медиа, и это как черная метка напротив названия "Тоттенхэма".
"Но наш долг в том, чтобы постараться изменить историю последнего времени и постараться приложить свои руки к наградам".
"Этому клубу нужно выигрывать трофеи. Клуб такого размера, с такими мастерами в составе, должен сражаться за трофеи", — сообщил Мэддисон Optus Sport.
12.09.2024 13:00
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