Лэмпард остается в шорт-листе на работу со сборной Англии

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард остается в шорт-листе FA на роль постоянного главного тренера сборной Англии.

Ли Карсли весьма позитивно дебютировал в роли временно исполняющего обязанности главного тренера английской сборной, выиграв матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии с одинаковым счетом 2:0.



По информации The Telegraph, в данный момент Карсли является фаворитом на замену для Гарета Саутгейта, оставившего сборную после Евро-2024, однако у Ли нет гарантий, что он получит свою работу на постоянной основе.



Более того, источник может подтвердить, что FA разговаривала с другими кандидатами и хочет рассмотреть все варианты, прежде чем примет какое-либо решение.



Кандидатом мечты для Ассоциации является Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", но этот вариант едва ли может считаться реалистичным — в отличие от Эдди Хау из "Ньюкасла" или бывшего наставника "Челси" Грэма Поттера.



Помимо Хау и Поттера, в шорт-листе FA значится Лэмпард, который в минувший вторник презентовал капитану англичан Харри Кейну золотую кепку за 100-й матч в сборной.



В отличие от своих конкурентов, Лэмпард сам выступал за сборную Англии. Вдобавок сейчас Фрэнк находится без работы