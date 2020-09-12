Артета согласовал новый трехлетний контракт с "Арсеналом"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета согласовал со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2027.
Предыдущий контракт Артеты с "Арсеналом" истекал уже в конце этого сезона, однако стороны очень довольны своим сотрудничеством, которое они теперь согласились продлить, сообщает The Athletic.
Прежде поработав ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", в декабре 2019 Артета возглавил "Арсенал", который ему ранее довелось представлять в качестве игрока.
"Арсенал" заметно преобразился при Артете и в двух предыдущих сезонах был основным конкурентом "Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.
При Артете "Арсенал" завоевал Кубок Англии в 2020 году, а в 2023 вернулся в Лигу Чемпионов после семилетнего перерыва.
12.09.2024 11:00
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Последние комментарии:
Венгер без ресурса выжимал максимум, выигрывая кубки англий и боролся за чемпик с самим лестером
Ротете въебали 700 лямов, а он им писей перед ебалой водит , а те и довольны)))))))))))) хаха ну мы борьбу сити навязал, следующий год наш.
бля этот год опять не наш, следующий наш!
хахабл
(ответить)
последние 5 лет Венгера :
Обладатель Кубка Англии — 2014, 2015, 2017
Источник: http://fapl.ru/teams/1/
последние 5 лет Ротеты
Обладатель Кубка Англии — 2020
вухахахах АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ПОСОСАЛ, дайте ротете еще 700 миллионов)))))))))))))))))
(ответить)
Сасага кросиво в чемпионы выходит! Мега размышления о бестрофейном 0рси0 и ИМПЕРАТОРАХ.
Давай ещё парочку мыслей, тогда голосование можно останавливать и досрочно вручать кубок победителю))
(ответить)
Ты или Чемпион, или нет.
Таксисты(с)
(ответить)
Наконец то эти ебучии товарняки сборных прошли. Слышал там опять половина АПЛ переломалась. Надеюсь, все матчи закончились 0:0 и сейчас по всей европе протесты против паузы в клубном сезоне. Терпеть эту хеработу сил нет.
P.S Я, в детстве играл в Fifa и четко помню, что там в промежутке с фифы 02 до 05 в главном меню играла песня Oasis - Fuckin in the bushes.
Но я все излазил и нигде в инете инфы об этом нет. И единственная песня Oasis, которая якобы была в Фифа - Lyla.
Кто нибудь помнит Fuckin in the bushes в фифе, или я ебнулся и с чем то перепутал?
(ответить)
Всего 2 денька до ИМПЕРАТОРСИ!!!!!
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Сакерки на три года.
(ответить)
Ну вполне может чемпик зацепить, если Слот с Ливерпулем не выстрелит по полной.
(ответить)
Загружается три новых бестрофейных сезона.
(ответить)
как бы там ни было , артета топ. никто не виноват что он в ментально слабом арсе. свое заберет еще
(ответить)
Проводится голосование на вручение приза "Золотой Унитаз FAPL.ru 2023/2024".
Вот сетка участников, пары в 1/8 были раскиданы рандом ботом:
https://imgtr.ee/image/final.hQrNoK
В связи с участившимися случаями накрутки голосов и финальной стадией голосования, голосование будет проводиться открыто в комментариях под этим постом. Голоса очевидных фейков учитываться не будут.
В (ответить) напишите участника, за которого вы отдаёте свой голос.
ФИНАЛЬНАЯ ПАРА:
SAUSAGE vs TAKERNOTAGIVER
Голосовать под этим комментарием.
НАПОМИНАНИЕ: В связи с открытым голосованием, во избежание каких-либо обид со стороны участников напоминаю, что премия имеет развлекательный характер и не стоит голос за вас расценивать как какую-то личную неприязнь или агрессию.
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Итальянец перебрался на «Эмирейтс Стэдиум» со «Стэмфорд Бридж» в январе 2022 года.
«Единственное, о чем я могу говорить, - это когда Микель здесь», - сказал он в интервью подкасту Seaman Says на канале Betway.
«В «Челси» в любом случае, в любой ситуации «Челси» получал трофей. Что бы это ни было - Кубок Карабао, Кубок Англии, Премьер-лига, Лига чемпионов, Лига Европы - что-то, что можно увезти домой».
«В «Арсенале» такого не было, но сейчас менталитет другой, потому что вы видите голод и желание победить. Иногда это не получается, но желание и упорная работа налицо».
))))))
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