Артета согласовал новый трехлетний контракт с "Арсеналом"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета согласовал со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2027.

Предыдущий контракт Артеты с "Арсеналом" истекал уже в конце этого сезона, однако стороны очень довольны своим сотрудничеством, которое они теперь согласились продлить, сообщает The Athletic.

Прежде поработав ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", в декабре 2019 Артета возглавил "Арсенал", который ему ранее довелось представлять в качестве игрока.

"Арсенал" заметно преобразился при Артете и в двух предыдущих сезонах был основным конкурентом "Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

При Артете "Арсенал" завоевал Кубок Англии в 2020 году, а в 2023 вернулся в Лигу Чемпионов после семилетнего перерыва.


Метки Арсенал, Артета, контракты, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 12.09.2024 12:55 # bembo
    Венгер без ресурса выжимал максимум, выигрывая кубки англий и боролся за чемпик с самим лестером


    Ротете въебали 700 лямов, а он им писей перед ебалой водит , а те и довольны)))))))))))) хаха ну мы борьбу сити навязал, следующий год наш.
    бля этот год опять не наш, следующий наш!
    хахабл

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  2. bembo 12.09.2024 12:52 # bembo
    последние 5 лет Венгера :
    Обладатель Кубка Англии — 2014, 2015, 2017

    Источник: http://fapl.ru/teams/1/


    последние 5 лет Ротеты
    Обладатель Кубка Англии — 2020




    вухахахах АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ПОСОСАЛ, дайте ротете еще 700 миллионов)))))))))))))))))

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  3. sellman 12.09.2024 12:24 # sellman
    Сасага кросиво в чемпионы выходит! Мега размышления о бестрофейном 0рси0 и ИМПЕРАТОРАХ.

    Давай ещё парочку мыслей, тогда голосование можно останавливать и досрочно вручать кубок победителю))

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  4. gameboy 12.09.2024 12:19 # gameboy
    Ты или Чемпион, или нет.

    Таксисты(с)

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  5. kellborn 12.09.2024 12:06 # kellborn
    Наконец то эти ебучии товарняки сборных прошли. Слышал там опять половина АПЛ переломалась. Надеюсь, все матчи закончились 0:0 и сейчас по всей европе протесты против паузы в клубном сезоне. Терпеть эту хеработу сил нет.

    P.S Я, в детстве играл в Fifa и четко помню, что там в промежутке с фифы 02 до 05 в главном меню играла песня Oasis - Fuckin in the bushes.

    Но я все излазил и нигде в инете инфы об этом нет. И единственная песня Oasis, которая якобы была в Фифа - Lyla.

    Кто нибудь помнит Fuckin in the bushes в фифе, или я ебнулся и с чем то перепутал?

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  6. bembo 12.09.2024 12:06 # bembo
    Всего 2 денька до ИМПЕРАТОРСИ!!!!!

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  7. kukuruzko 12.09.2024 11:54 # kukuruzko
    Сакерки на три года.

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  8. sausage 12.09.2024 11:53 # sausage
    Ну вполне может чемпик зацепить, если Слот с Ливерпулем не выстрелит по полной.

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  9. imf-tau 12.09.2024 11:45 # imf-tau
    Загружается три новых бестрофейных сезона.

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  10. quavo 12.09.2024 11:41 # quavo
    как бы там ни было , артета топ. никто не виноват что он в ментально слабом арсе. свое заберет еще

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  11. golosovanie 12.09.2024 11:24 # golosovanie
    Проводится голосование на вручение приза "Золотой Унитаз FAPL.ru 2023/2024".
    Вот сетка участников, пары в 1/8 были раскиданы рандом ботом:

    https://imgtr.ee/image/final.hQrNoK

    В связи с участившимися случаями накрутки голосов и финальной стадией голосования, голосование будет проводиться открыто в комментариях под этим постом. Голоса очевидных фейков учитываться не будут.

    В (ответить) напишите участника, за которого вы отдаёте свой голос.

    ФИНАЛЬНАЯ ПАРА:

    SAUSAGE vs TAKERNOTAGIVER

    Голосовать под этим комментарием.

    НАПОМИНАНИЕ: В связи с открытым голосованием, во избежание каких-либо обид со стороны участников напоминаю, что премия имеет развлекательный характер и не стоит голос за вас расценивать как какую-то личную неприязнь или агрессию.

    (ответить)

  12. bembo 12.09.2024 11:17 # bembo
    Итальянец перебрался на «Эмирейтс Стэдиум» со «Стэмфорд Бридж» в январе 2022 года.

    «Единственное, о чем я могу говорить, - это когда Микель здесь», - сказал он в интервью подкасту Seaman Says на канале Betway.

    «В «Челси» в любом случае, в любой ситуации «Челси» получал трофей. Что бы это ни было - Кубок Карабао, Кубок Англии, Премьер-лига, Лига чемпионов, Лига Европы - что-то, что можно увезти домой».

    «В «Арсенале» такого не было, но сейчас менталитет другой, потому что вы видите голод и желание победить. Иногда это не получается, но желание и упорная работа налицо».





    ))))))

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