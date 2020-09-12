Артета согласовал новый трехлетний контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета согласовал со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2027.

Предыдущий контракт Артеты с "Арсеналом" истекал уже в конце этого сезона, однако стороны очень довольны своим сотрудничеством, которое они теперь согласились продлить, сообщает The Athletic.



Прежде поработав ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", в декабре 2019 Артета возглавил "Арсенал", который ему ранее довелось представлять в качестве игрока.



"Арсенал" заметно преобразился при Артете и в двух предыдущих сезонах был основным конкурентом "Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.



При Артете "Арсенал" завоевал Кубок Англии в 2020 году, а в 2023 вернулся в Лигу Чемпионов после семилетнего перерыва.