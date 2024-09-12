Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден возобновил тренировки после трех недель отсутствия из-за болезни.

Сыграв тайм против "Челси" в первом туре Премьер-Лиги, затем 24-летний Фоден пропустил матчи против "Ипсвича" и "Вест Хэма".



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола объяснял отсутствие Фодена тем, что у Фила болит живот.



Из-за проблем со здоровьем Фоден не смог откликнуться на вызов в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии.



Однако накануне, на следующий день после победы англичан над финнами (2:0), Фоден вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Daily Mail.



В ближайшую субботу "Сити" играет дома против "Брентфорда" в Премьер-Лиге, и у Фодена еще есть время подготовиться к этому матчу.