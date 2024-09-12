Роналду советует Тен Хагу слушать Ван Нистелроя

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу слушать своего ассистента Рууда Ван Нистелроя.

Отыграв пять сезонов за "Юнайтед" в качестве нападающего, минувшим летом Ван Нистелрой вернулся в клуб с "Олд Траффорд", чтобы стать ассистентом Тен Хага.



По мнению Роналду, Ван Нистелрой может быть очень полезен для Тен Хага как тот, кто сам играл в футбол и знает клуб изнутри.



"Возможно, если Тен Хаг будет слушать Рууда, это поможет ему. Думаю, это может оказать большую помощь, потому что Рууд знает клуб, и клуб должен слушать парней, которые были там".



"Я говорю о тебе (Рио), Рое Кине, Поле Скоулзе, Гари Невилле, сэре Алексе Фергюсоне. Ты не сможешь построить клуб без знаний, только с помощью офисных работников".



"Тебе нужны люди, которые понимают футбол и которые были в этой раздевалке. Они знают, как обращаться с игроками".



"Поэтому, убежден, Рууд будет полезен, потому что он был внутри клуба. Он знает клуб, он знает фанатов. Думаю, если тренер будет слушать его, они смогут немного улучшить клуб", — сообщил Роналду в подкасте Рио Фердинанда.