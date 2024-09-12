Ли Карсли: "Я гожусь для работы со сборной Англии"

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли считает, что он достаточно хорош, чтобы получить свою работу на постоянной основе.

Будучи наставником молодежной сборной Англии U-21, 50-летний Карсли принял управление взрослой командой после ухода Гарета Саутгейта.



Карсли дебютировал в новой для себя роли с побед над Ирландией и Финляндией в Лиге Наций с одинаковым счетом 2:0, почувствовав, что может стать постоянной заменой Саутгейту.



"Я гожусь для этого. Думаю, я гожусь для этого. Не думаю, что я веду себя нескромно. Самое важное в этой работе — это футбол и создание хорошей среды, чтобы игроки могли себя проявлять".



"Это была хорошая неделя. Думаю, когда в преддверии матчей так много разговоров, ты представляешь в уме, как все может сложиться. И это определенно не могло сложиться хоть сколько-нибудь лучше в плане реакции игроков на некоторые концепции, которые мы пытались использовать, в плане притирания новых игроков к старым. Это был позитивный сбор со всех сторон".



"Нет, я бы не сказал, что был чем-либо удивлен. Мне посчастливилось довольно близко наблюдать за этой работой в последнюю пару лет, когда я возглавлял сборную U-21. Я видел некоторые вызовы, которы связаны в этой работой".



"Я не слышал, чтобы эту работу называли "невозможной". Думаю, это действительно хорошая работа. Работа, в которой ты ищешь различные возможности и спрашиваешь себя: "Можешь ли ты быть в положении, чтобы побеждать?" Эта работа определенно такая. У нас есть игроки не только для того, чтобы сражаться, но и выиграть большой трофей", — цитирует Карсли Sky Sports.