Переход Давида Датро Фофана в АЕК сорвался

Переход нападающего "Челси" Давида Датро Фофана в греческий АЕК сорвался в последний момент.

Трансферное окно в Греции закрылось минувшей ночью, и в преддверии дедлайна АЕК согласовал с "Челси" переход Фофана на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа за 20 миллионов фунтов.



Но когда два клуба уже начали обмениваться документами, АЕК захотел пересмотреть некоторые пункты соглашения, в результате чего сделка сорвалась, уточняет журналист Фабрицио Романо.



У Фофана еще остается возможность уехать в Турцию, где трансферное окно открыто до 13 сентября, в противном случае 21-летний ивуариец рискует остаться изолированным от первой команды "Челси" минимум до января.



Добавим, Фофана сыграл лишь три матча за "Челси" после своего перехода из "Мольде" в январе 2023. Прошлый сезон Давид Датро провел в "Унионе" и "Бернли" на правах аренды.