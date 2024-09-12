Эйнджел Гомес — цель номер один "Ньюкасла" на январь

"Ньюкасл" сделал полузащитника французского "Лилля" Эйнджела Гомеса своей целью номер один на зимнее трансферное окно.

"Ньюкасл" весьма неудачно провел летнее трансферное окно, не сумев заполучить свою цель номер один в лице защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи и в целом не обеспечив себе хоть сколько-нибудь ощутимое усиление.



Поэтому "Ньюкасл" надеется наверстать упущенное в январе, и The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что зимой "сороки" сосредоточатся на 24-летнем Гомесе.



Временный тренер сборной Англии Ли Карсли вызвал Гомеса в национальную команду на этот международный перерыв, устроив Эйнджелу дебют в выездном матче Лиги Наций против Ирландии в прошлый уикенд.



Спустя три дня Гомес впервые в своей карьере появился в стартовом составе английской сборной, целиком отыграв матч против Финляндии на "Уэмбли" и оставив весьма приятное впечатление.



В данный момент Гомес не планирует продлевать свой истекающий в конце сезона контракт, что подталкивает "Лилль" к продаже воспитанника "Манчестер Юнайтед" в зимнее окно.



Однако в борьбе за Гомеса "Ньюкасл" рискует столкнуться с конкуренцией других больших клубов, включая "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и дортмундскую "Боруссию".