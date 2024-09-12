Фофана признался, что задумывался об уходе из "Челси"

Защитник "Челси" Весле Фофана признался, что задумывался об уходе во французский "Марсель" минувшим летом.

В августе 2022 "Челси" приобрел Фофана у "Лестера" за 75 миллионов фунтов, однако с тех пор Весле перенес две серьезные травмы колена.



В результате 23-летний француз сыграл только 15 матчей в своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж" и ни одного в прошлом.



Этой ситуацией пытался воспользоваться спортивный директор "Марселя" Мехди Бенатиа, однако Фофана остался и сыграл каждую минуту трех первых матчей "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги.



"У меня состоялся разговор, который по-настоящему тронул меня. Я солгу, если скажу, что не размышлял об уходе. Это благодаря Бенатиа, спортивному директору "Марселя".



"Я был тронут, и я думаю, каждый знает, почему. Я думал об этом, но вышло, как вышло, и текущая цель — преуспеть в "Челси", постараться играть регулярно и утвердиться в клубе", — сообщил Фофана Free Foot.