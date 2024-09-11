Саутгейт уверен, что его уход придал надежду сборной Англии

Гарет Саутгейт уверен, что его уход с поста главного тренера сборной Англии придал надежду на будущий успех национальной команды.

Саутгейт оставил английскую сборную спустя два дня после поражения от Испании в финале Евро-2024 в июле.



Англичане до сих пор не определились с постоянной заменой Саутгейту, одержав победы над Ирландией и Финляндией под руководством временщика Ли Карсли, однако Гарет уверен, что перемены пойдут на пользу сборной.



"Это было правильное время для перемен. Сейчас вы видите, какую надежду могут вызвать перемены. Меня это устраивает. Восемь лет — это большой срок, и я предвкушаю другие вызовы, которые ждут меня впереди, а также собираюсь насладиться отдыхом".



"Это было невероятное восьмилетнее приключение. Для меня были привилегией работать с этими великолепными игроками. Мы достигли столь многого, и победа в финале стала бы последним элементом пазла. Но я уверен, что эта команда продолжит в том же духе и будет успешна".



"Как сказал Тони Блэр, когда ты начинаешь, у тебя много поддержки и меньше способностей, а когда ты заканчиваешь, то способен на гораздо большее, но у тебя меньше поддержки. Я чувствовал, что контролирую свою работу, и я точно знал, что было нужно, но у тебя меньше поддержки. Мы подняли планку ожиданий, и нам нужно было вернуть английский футбол на карту. Теперь мы стабильно на вершине", — сообщил Саутгейт Sky Sports.