Текстор: "Купить "Эвертон" — это как стать президентом США"

Акционер "Кристал Пэлас" Джон Текстор сравнил покупку "Эвертона" с возможностью стать президентом США.

В данный момент Текстор пытается приобрести "Эвертон" у Фархада Мошири за 600 миллионов фунтов. Параллельно американский бизнесмен ищет покупателя на свои 45 процентов акций "Пэлас".



"Эвертон" может показаться сомнительным объектом для инвестиций из-за своих долгов и убытков, однако Текстор знает ценность мерсисайдского клуба.



"Никто не просыпается с мыслью: "Я должен купить "Эвертон". Но если ты решил, что в твоей жизни должен быть футбол, и кто-нибудь приходит к тебе и спрашивает, хочешь ты стать владельцем "Эвертона", то это тому, что тебя спрашивают, хочешь ли ты стать президентом Соединенных Штатов. Конечно, ты хочешь", — цитирует Текстора The Guardian.