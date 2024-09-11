Текстор: "Купить "Эвертон" — это как стать президентом США"
Акционер "Кристал Пэлас" Джон Текстор сравнил покупку "Эвертона" с возможностью стать президентом США.
В данный момент Текстор пытается приобрести "Эвертон" у Фархада Мошири за 600 миллионов фунтов. Параллельно американский бизнесмен ищет покупателя на свои 45 процентов акций "Пэлас".
"Эвертон" может показаться сомнительным объектом для инвестиций из-за своих долгов и убытков, однако Текстор знает ценность мерсисайдского клуба.
"Никто не просыпается с мыслью: "Я должен купить "Эвертон". Но если ты решил, что в твоей жизни должен быть футбол, и кто-нибудь приходит к тебе и спрашивает, хочешь ты стать владельцем "Эвертона", то это тому, что тебя спрашивают, хочешь ли ты стать президентом Соединенных Штатов. Конечно, ты хочешь", — цитирует Текстора The Guardian.
11.09.2024 22:00
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Закройте этот клуп, клоуны)
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