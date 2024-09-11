Энцо Фернандес лишен водительских прав на полгода

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес был лишен водительских прав на шесть месяцев.

Также Фернандесу предстоит выплатить штраф в размере 3,020 фунтов. К такому наказанию Энцо был приговорен за два нарушения правил дорожного движения на своем Porsche Cayenne.



Принадлежащий Фернандесу автомобиль дважды превысил скорость — оба раза в Уэльсе. Полиция не смогла установить, что за рулем сидел именно Энцо, однако адресованные 23-летнему аргентинцу запросы остались без ответа, сообщает Sky Sports.



Не ответив на запросы полиции, Фернандес также не явился в Магистратский суд Лланелли в среду. В итоге дело было рассмотрено в отсутствие Энцо, который понес ответственность как владелец автомобиля.