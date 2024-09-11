Кейн намекнул, что его позиция изменится

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что его позиция в будущем может измениться.

Накануне 31-летний Кейн сыграл свой 100-й матч за сборную Англии, отметив это событие дублем, который обеспечил родоначальникам футбола победу 2:0 над Финляндией в Лиге Наций.



Кейн уже озвучил свою цель забить 100 голов за сборную, однако Харри допускает, что в будущем будет играть плеймейкера или даже полузащитника.



"Я чувствую, что могу играть 9-го номера или 10-го номера, даже в зонах в полузащите. Это зависит от тренера, у которого я играю".



"Кто знает, может быть, позже в моей карьере тренер захочет использовать меня глубже, чтобы угрожать командам с помощью моих передач. Но пока что я хочу продолжать забивать голы, а для этого мне нужно играть 9-го номера", — цитирует Кейна Evening Standard.