Роналду раскритиковал настрой Тен Хага

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду раскритиковал настрой главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

После двух сезонов работы в "Юнайтед" Тен Хаг заявил, что его команда по-прежнему далека от завоевания крупнейших трофеев.



Однако Роналду считает, что наставник "Юнайтед" не может позволять себе подобных высказываний, даже если его команда действительно не настолько хороша.



"По моему мнению, "Манчестер Юнайтед" нужно перестроить все. Их тренер сказал, что они не могут соперничать за победу в лиге и Лиге Чемпионов. Будучи тренером "Манчестер Юнайтед" ты не можешь говорить, что вы не будуте сражаться за победу в лиге или Лиге Чемпионов".



"Ты должен сказать: "Слушайте, возможно, у нас нет этого потенциала, но я не могу сказать этого. Мы попытаемся". И вы должны попытаться. Таким должен быть ваш настрой".



"Этому клубу нужно время для перестройки, потому что это по-прежнему один из лучших клубов в мире, но им нужны перемены".



"Они понимают, что это единственный путь. Именно поэтому они начали менять структуру клуба, президента. Я бы хотел ошибаться, но мне кажется, это будет сложно", — цитирует Роналду The Independent.