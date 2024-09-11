"Юнайтед" отчитался об убытке в 113.2 млн. фунтов в сезоне 2023/24
"Манчестер Юнайтед" отчитался об убытке в 113.2 млн. фунтов за прошлый сезон.
Указанный убыток, уточняет BBC, зафиксирован в 12-месячный период, оканчивающийся 30 июня 2024.
При этом в сезоне 2022/23 "Юнайтед" ушел в минус на 28.7 млн. фунтов, а в 2021/22 — на 115.5 млн. фунтов. Суммарный убыток клуба за пять последних лет превысил 370 млн. фунтов.
Несмотря на такие финансовые результаты, "Юнайтед" остается в рамках правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, которые ограничивают убыток клуба 105 млн. фунтов за трехлетний период.
За отчетный период "Юнайтед" заработал рекордные 661.8 млн. фунтов. Зарплатная ведомость клуба выросла на 10 процентов и составила 364.7 млн. фунтов.
Долг "Юнайтед" в данный момент составляет 650 млн. долларов (496.5 млн. фунтов). Также у "красных дьяволов" есть "общие текущие заимствования" за 35.6 млн. фунтов.
11.09.2024 17:00
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