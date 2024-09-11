Харви Эллиотт получил перелом стопы

Харви Эллиотт Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт получил перелом стопы в молодежной сборной Англии U-21.

Эта беда приключилась с 21-летним Эллиоттом на тренировке молодежной сборной на прошлой неделе. Почувствовав дискомфорт в стопе, Харви был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Углубленное обследование обнаружило у Эллиотта трещину в стопе, и теперь Харви пропустит минимум месяц, сообщает The Telegraph.

Сам Эллиотт надеется вернуться в строй к первому матчу после следующего международного перерыва — против "Челси" 20 октября.

В новом сезоне Премьер-Лиги Эллиотт пока сыграл лишь семь минут, отметившись поздним появлением на замену против "Брентфорда".


Метки Ливерпуль, травмы, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 11.09.2024 16:23 # liverbro
    Обидно! Скорейшего возвращения этому приземленному игроку!

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  2. suddenly 11.09.2024 16:01 # suddenly
    Ох уж эти сборные. Только и умеют ломать игроков.

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