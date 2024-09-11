Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт получил перелом стопы в молодежной сборной Англии U-21.

Эта беда приключилась с 21-летним Эллиоттом на тренировке молодежной сборной на прошлой неделе. Почувствовав дискомфорт в стопе, Харви был вынужден обратиться за медицинской помощью.



Углубленное обследование обнаружило у Эллиотта трещину в стопе, и теперь Харви пропустит минимум месяц, сообщает The Telegraph.



Сам Эллиотт надеется вернуться в строй к первому матчу после следующего международного перерыва — против "Челси" 20 октября.



В новом сезоне Премьер-Лиги Эллиотт пока сыграл лишь семь минут, отметившись поздним появлением на замену против "Брентфорда".