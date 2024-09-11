Харви Эллиотт получил перелом стопы
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт получил перелом стопы в молодежной сборной Англии U-21.
Эта беда приключилась с 21-летним Эллиоттом на тренировке молодежной сборной на прошлой неделе. Почувствовав дискомфорт в стопе, Харви был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Углубленное обследование обнаружило у Эллиотта трещину в стопе, и теперь Харви пропустит минимум месяц, сообщает The Telegraph.
Сам Эллиотт надеется вернуться в строй к первому матчу после следующего международного перерыва — против "Челси" 20 октября.
В новом сезоне Премьер-Лиги Эллиотт пока сыграл лишь семь минут, отметившись поздним появлением на замену против "Брентфорда".
11.09.2024 16:00
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Обидно! Скорейшего возвращения этому приземленному игроку!
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Ох уж эти сборные. Только и умеют ломать игроков.
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