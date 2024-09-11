Жоржиньо изменил свое отношение к тренерской работе

Полузащитник Жоржиньо заявил, что переход в "Арсенал" изменил его отношение к тренерской работе.

Изначально Жоржиньо не планировал становиться тренером, однако после перехода из "Челси" в январе 2023 игроку сборной Италии было предложено пройти тренерские курсы.



И это стало поворотным моментом для 32-летнего полузащитника, который теперь знает, чем займется, когда повесит бутсы на гвоздь.



"Я так сильно люблю футбол, и еще когда мне было 18 или 19 лет, мои друзья на родине и моя семья говорили: "Ты станешь тренером". Я такой: "Что?! Мне еще играть лет 15. О чем вы говорите?!" Прошли годы, и я увидел, как много тренер должен трудиться. Я думал про себя: "Ни за что". Конечно, я знал, что хочу иметь отношение к футболу поле завершения игровой карьеры, но я и не надеялся стать тренером. Без шансов".



"Затем я перешел в "Арсенал", и они спросили меня, хочу ли я пройти курсы. Поначалу я думал: "Нет, я не хочу быть тренером". Они: "Ты уверен? Почему бы просто не попробовать?" И на первом занятии я влюбился. Я думал: "О нет, почему я сделал это? Теперь я в беде".



"Думаю, я буду тренировать. Быть на поле вместе с игроками — это так приятно. Так хорошо видеть, когда задуманные тобой вещи получаются. Быть на тренировочном поле и видеть потенциал — это нечто особенное".



"Думаю, футбол постоянно эволюционирует и всегда меняется. Он был другим, когда я начинал, был другим посередине, и когда я закончу играть, он тоже будет другим", — цитирует Жоржиньо Daily Mirror.