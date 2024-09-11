Жоржиньо изменил свое отношение к тренерской работе

Жоржиньо Полузащитник Жоржиньо заявил, что переход в "Арсенал" изменил его отношение к тренерской работе.

Изначально Жоржиньо не планировал становиться тренером, однако после перехода из "Челси" в январе 2023 игроку сборной Италии было предложено пройти тренерские курсы.

И это стало поворотным моментом для 32-летнего полузащитника, который теперь знает, чем займется, когда повесит бутсы на гвоздь.

"Я так сильно люблю футбол, и еще когда мне было 18 или 19 лет, мои друзья на родине и моя семья говорили: "Ты станешь тренером". Я такой: "Что?! Мне еще играть лет 15. О чем вы говорите?!" Прошли годы, и я увидел, как много тренер должен трудиться. Я думал про себя: "Ни за что". Конечно, я знал, что хочу иметь отношение к футболу поле завершения игровой карьеры, но я и не надеялся стать тренером. Без шансов".

"Затем я перешел в "Арсенал", и они спросили меня, хочу ли я пройти курсы. Поначалу я думал: "Нет, я не хочу быть тренером". Они: "Ты уверен? Почему бы просто не попробовать?" И на первом занятии я влюбился. Я думал: "О нет, почему я сделал это? Теперь я в беде".

"Думаю, я буду тренировать. Быть на поле вместе с игроками — это так приятно. Так хорошо видеть, когда задуманные тобой вещи получаются. Быть на тренировочном поле и видеть потенциал — это нечто особенное".

"Думаю, футбол постоянно эволюционирует и всегда меняется. Он был другим, когда я начинал, был другим посередине, и когда я закончу играть, он тоже будет другим", — цитирует Жоржиньо Daily Mirror.


Метки Арсенал, Жоржиньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2024 15:00

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  1. suckernotagiver 11.09.2024 16:57 # suckernotagiver
    Заменит ротету либо чмореску

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  2. bes-ter 11.09.2024 16:22 # bes-ter
    Тренером по ныряниям...

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  3. arsenverim 11.09.2024 15:41 # arsenverim
    недооцененный болельщиками, зато любимый всеми тренерами.
    Наша легенда!

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