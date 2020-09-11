Тен Хаг составил план из трех пунктов по улучшению игры МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг составил план из трех пунктов по улучшению игры своей команды.

Минувшим летом Тен Хаг едва не лишился работы. Эрик избежал увольнения, однако неудачный прошлый сезон подтолкнул его к изменениям.



У "Юнайтед" сменилось футбольное руководство, Тен Хаг обновил свой тренерский штаб и закупил очередную порцию игроков. Также Эрик определил три области, в которых его команда должна прибавить, сообщает Daily Mail.



Во-первых, Тен Хаг призвал свою команду быть агрессивнее, начиная с атаки, чтобы пропускать меньше необязательных голов. Это нашло отражение в том, что в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" совершил 32 фола — против 24 на данной стадии прошлого.



Во-вторых, Тен Хаг хочет, чтобы "Юнайтед" больше владел мячом. Эрик считает, что так его команда сможет лучше контролировать игру.



В результате "Юнайтед" владел мячом 52.8% времени против "Ливерпуля", тогда как в этом же матче прошлого сезона — только 38%. Против "Брайтона" было 51.8%, тогда как тремя месяцами ранее на "Амекс" — 45.2%.



Наконец, Тен Хаг внушает своим игрокам, что те должны быть более грамотными в выборе позиции — эта проблема вскрылась, когда Жоао Педро остался без опеки и забил победный для "Брайтона" гол во втором туре.



"Юнайтед" начал новый сезон Премьер-Лиги с двух поражений в трех первых матчах, и это показывает, что Тен Хагу еще предстоит проделать большую работу.