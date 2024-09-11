Киоун ожидает, что "Арсенал" победит "Тоттенхэм"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун предсказывает "канонирам" победу над "Тоттенхэмом" в ближайшее воскресенье.

К воскресному дерби Северного Лондона "Арсенал" подходит без ряда травмированных игроков, включая своего капитана Мартина Эдегора, а также без дисквалифицированного Деклана Райса.



Однако Киоун все равно отдает предпочтение "Арсеналу" и считает ключом к победе надежную оборону "канониров".



"Я всегда буду на стороне "Арсенала". "Тоттенхэм" проиграет не так много матчей дома, и любые набранные очки на их поле являются положительным результатом".



"Думаю, если "Тоттенхэм" одержит победу, это стало бы шоком. Это стало бы огромным ударом по "Арсеналу", но я не представляю этого. Думаю, "Арсенал" по-прежнему достаточно хорош — взгляните на количество пропущенных ими голов в последних матчах, на количество "клин-шитов" на выезде".



"А их статистика на выезде! Ты смотришь на "Арсенал" и видишь, что они обладают повадками чемпиона, потому что их выездная статистика довольно феноменальна", — сообщил Киоун talkSPORT.