Киоун ожидает, что "Арсенал" победит "Тоттенхэм"

Мартин Киоун Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун предсказывает "канонирам" победу над "Тоттенхэмом" в ближайшее воскресенье.

К воскресному дерби Северного Лондона "Арсенал" подходит без ряда травмированных игроков, включая своего капитана Мартина Эдегора, а также без дисквалифицированного Деклана Райса.

Однако Киоун все равно отдает предпочтение "Арсеналу" и считает ключом к победе надежную оборону "канониров".

"Я всегда буду на стороне "Арсенала". "Тоттенхэм" проиграет не так много матчей дома, и любые набранные очки на их поле являются положительным результатом".

"Думаю, если "Тоттенхэм" одержит победу, это стало бы шоком. Это стало бы огромным ударом по "Арсеналу", но я не представляю этого. Думаю, "Арсенал" по-прежнему достаточно хорош — взгляните на количество пропущенных ими голов в последних матчах, на количество "клин-шитов" на выезде".

"А их статистика на выезде! Ты смотришь на "Арсенал" и видишь, что они обладают повадками чемпиона, потому что их выездная статистика довольно феноменальна", — сообщил Киоун talkSPORT.


Метки Арсенал, Киоун, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2024 13:00

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  1. vagifspurs 11.09.2024 13:40 # vagifspurs
    Ловите больного

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  2. gucman 11.09.2024 13:16 # gucman
    Кто это?

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  3. arsenverim 11.09.2024 13:14 # arsenverim
    даже не имея 3х основных игроков в полузащите, мы можем победить говняшку

    как же Артета все поменял, мой тренер <3

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