Митчелл и Хау работают над планами "Ньюкасла" на зимнее окно

Спортивный директор "Ньюкасла" Пол Митчелл и главный тренер "сорок" Эдди Хау отложили в сторону возникшие у них разногласия и работают сообща над трансферными планами своего клуба на январь.

"Ньюкасл" весьма невыразительно провел летнее трансферное окно, и на днях появилась информация, что Митчелл может покинуть клуб после всего двух месяцев работы.



Однако сразу несколько источников подтвердили The Telegraph, что Митчелл и Хау выразили обоюдное желание наладить свои отношения во благо клуба.



Поэтому в данный момент Митчелл и Хау заняты определением трансферных целей "Ньюкасла" на январь, и защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи, которого "сорокам" не удалось заполучить летм, остается у них на радаре.



В январе у Гехи будет оставаться только 18 месяцев по контракту, что может заставить "Пэлас" понизить установленную цену в 70 миллионов фунтов.