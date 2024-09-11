"Вилла" отклонила 40 предложений по Дурану летом

Директор по футбольным операциям "Астон Виллы" Дамьен Видагани сообщил, что его клуб отклонил 40 предложений по своему нападающему Джону Дурану минувшим летом.

В прошлом сезоне Дуран лишь был дублером для основного нападающего "Виллы" Олли Уоткинса. Эта роль не устраивала Джона, который был настроен сменить клуб летом.



Достоверно известно, что переговоры насчет Дурана вели "Челси" и "Вест Хэм", однако на самом деле претендентов на 20-летнего колумбийца было гораздо больше.



В итоге Дуран остался и недавно был признан лучшим игроком "Виллы" в августе. Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери всегда верил в Джона и не хотел его продавать.



"Олли — профессионал топ-уровня и высококлассный нападающий. Поэтому Дуран захотел покинуть клуб? Да. Это нормально, потому что он хочет играть. Было не менее 40 клубов, которые хотели Дурана. Потому что каждый хотел его".



"Джон Дуран — 20-летний парень, и он знает, что знаем мы: у него огромный потенциал. Он может стать одним из лучших нападающих в мире — и точка. Унаи стал давать ему больше минут. И мы поговорили с ним. Он хорошо тренируется, и он счастлив".



"Если и есть клуб, который действительно думает, что Дуран может стать одним из лучших в мире, то это "Астон Вилла" со своим тренером Унаи Эмери", — цитирует Видагани Daily Mirror.