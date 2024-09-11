"Юнайтед" хотел купить Ромеро летом

Кристиан Ромеро "Манчестер Юнайтед" проявлял интерес к защитнику "Тоттенхэма" Кристиану Ромеро минувшим летом.

26-летний Ромеро с успехом выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Аталанты" в 2021 году. Кристиан заслужил репутацию жесткого и темпераментного защитника.

Будучи игроком "Тоттенхэма", Ромеро успел выиграть со сборной Аргентины Чемпионат Мира 2022 года в Катаре, а также два Кубка Америки.

По информации аргентинского защитника TyC Sports, минувшим летом интерес к Ромеро проявляли "Юнайтед", "Реал" и ПСЖ, однако "Тоттенхэм" на все запросы ответил, что Кристиан не продается.

В итоге "Юнайтед" укрепил центр обороны с помощью Лени Йоро и Маттейса Де Лигта, однако утверждается, что Ромеро остается на радаре у "красных дьяволов".

"Юнайтед" и другие заинтересованные клубы будут готовы вернуться за Ромеро следующим летом, когда от контракта Кристиана с "Тоттенхэмом" останется два года.


Метки Манчестер Юнайтед, Ромеро, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 568

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 11.09.2024 11:27 # makeewadim
    Диего! диего0 кричали они, когда защита трещала по швам

    (ответить)

  2. chelsiukpro 11.09.2024 11:07 # chelsiukpro
    Так этого Ромеро сам Ттх хотел спихнуть в Испанию или Португалию.... а теперь типо нужный стал после трех туров :))

    (ответить)

  3. vagifspurs 11.09.2024 10:12 # vagifspurs
    Ромеро в МЮ? АХАХАХАХАХАХАХ

    Ромеро в АПЛ будет играть только за Тоттенхэм можете скринить. А МЮ светит только такие травматы как Йоро за оверпрайс

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: