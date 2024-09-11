"Юнайтед" хотел купить Ромеро летом

"Манчестер Юнайтед" проявлял интерес к защитнику "Тоттенхэма" Кристиану Ромеро минувшим летом.

26-летний Ромеро с успехом выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Аталанты" в 2021 году. Кристиан заслужил репутацию жесткого и темпераментного защитника.



Будучи игроком "Тоттенхэма", Ромеро успел выиграть со сборной Аргентины Чемпионат Мира 2022 года в Катаре, а также два Кубка Америки.



По информации аргентинского защитника TyC Sports, минувшим летом интерес к Ромеро проявляли "Юнайтед", "Реал" и ПСЖ, однако "Тоттенхэм" на все запросы ответил, что Кристиан не продается.



В итоге "Юнайтед" укрепил центр обороны с помощью Лени Йоро и Маттейса Де Лигта, однако утверждается, что Ромеро остается на радаре у "красных дьяволов".



"Юнайтед" и другие заинтересованные клубы будут готовы вернуться за Ромеро следующим летом, когда от контракта Кристиана с "Тоттенхэмом" останется два года.