Усманов подал в суд на Мошири

Российский олигарх Алишер Усманов подал в суд на компанию, принадлежащую хозяину "Эвертона" Фархаду Мошири, что может стать осложняющим фактором для продажи мерсисайдского клуба.

Некогда Усманов, основатель глобального конгломерата USM Holdings, был большим другом "Эвертона". Алишера даже называли теневым владельцев "ирисок".



Компании Усманова заключили спонсорские контракты с "Эвертоном" на 12 миллионов фунтов в год, а также приобрела права на переименование еще не построенного стадиона "ирисок" за 30 млн. фунтов в год.



Однако затем — из-за своей связи с президентом России Владимиром Путиным — 70-летний узбек оказался обложен санкциями со стороны Великобритании, Евросоюза и Соединенных Штатов.



Что касается Мошири, то свое состояние он сделал как руководитель ряда компаний Усманова, будучи назначенным президентом USM Holdings в 2013 году. Когда Усманов оказался под санкциями, Фархад покинул эту роль.



Искать справедливость Усманов решил в Арбитражном суде Москвы, еще в сентябре 2023 подав иск к зарегистрированной на Кипре компании Мошири Somelior Holdings Limited. Слушания по этому делу ведутся в закрытом режиме, сообщает The Athletic.