Карсли: "Уайт просил не контактировать с ним"

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли подтвердил, что защитник "Арсенала" Бен Уайт попросил не беспокоить его.

26-летний Уайт не вызывается в сборную Англии с Чемпионата Мира 2022 года, когда он досрочно покинул расположение "трех львов" в Катаре.



По слухам, у Уайта случился конфликт со Стивом Холландом, который трудился ассистентом Гарета Саутгейта, но оба этих специалиста покинули сборную Англии после Евро-2024.



Тем не менее, Уайт по-прежнему недоступен для национальной команды, и у Карсли нет планов переубеждать Бена — "канонир" должен сам проявить инициативу.



"Планирую ли я поговорить с Уайтом перед матчами в октябре? Нет, я не планировал".



"Мы обсуждали это, когда была объявлена заявка на эти матчи. Каждый игрок, доступный для вызова в сборную Англии, имеет шанс. Насколько мне известно, он просил не контактировать с ним. Если это изменится, значит изменится".



"Думаю, это важно, чтобы у нас была реальная конкуренция на всех участках поля, и чем больше игроков будут доступны для выбора, тем лучше", — цитирует Карсли BBC.