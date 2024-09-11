Карсли: "Уайт просил не контактировать с ним"
Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли подтвердил, что защитник "Арсенала" Бен Уайт попросил не беспокоить его.
26-летний Уайт не вызывается в сборную Англии с Чемпионата Мира 2022 года, когда он досрочно покинул расположение "трех львов" в Катаре.
По слухам, у Уайта случился конфликт со Стивом Холландом, который трудился ассистентом Гарета Саутгейта, но оба этих специалиста покинули сборную Англии после Евро-2024.
Тем не менее, Уайт по-прежнему недоступен для национальной команды, и у Карсли нет планов переубеждать Бена — "канонир" должен сам проявить инициативу.
"Планирую ли я поговорить с Уайтом перед матчами в октябре? Нет, я не планировал".
"Мы обсуждали это, когда была объявлена заявка на эти матчи. Каждый игрок, доступный для вызова в сборную Англии, имеет шанс. Насколько мне известно, он просил не контактировать с ним. Если это изменится, значит изменится".
"Думаю, это важно, чтобы у нас была реальная конкуренция на всех участках поля, и чем больше игроков будут доступны для выбора, тем лучше", — цитирует Карсли BBC.
11.09.2024 08:00
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Это кто?
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Да кому он нахуй нужен Уайт этот, чёт вообще прихуел ебанат
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