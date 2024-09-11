Почеттино возглавил сборную США

Маурисио Почеттино Бывший рулевой "Челси" Маурисио Почеттино был подтвержден новым главным тренером сборной Соединенных Штатов.

Напомним, Почеттино покинул "Челси" в конце прошлого сезона по обоюдному согласию сторон, отработав на "Стэмфорд Бридж" всего один год.

Почеттино считался одним из фаворитом на замену главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу, но тот в итоге сохранил свою работу.

О том, что Почеттино согласился на работу со сборной США, стало известно еще в середине августа, и сейчас этому поступило официальное подтверждение.

52-летний аргентинец продолжит дело Грегга Берхалтера, который был уволен после того, как не смог преодолеть со сборной США групповой этап Кубка Америки минувшим летом.

Почеттино, также тренировавший "Эспаньол", "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и ПСЖ, будет готовить американскую сборную к Чемпионату Мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

"Это возможность, которую я не мог упустить", — объясняет свое решение Почеттино.


Метки Почеттино, сборная США, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. electric 11.09.2024 08:23 # electric
    Эй, охранник!!!

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  2. restor 11.09.2024 07:42 # restor
    Нахера тут эта новость?

    Почеттино что считается выходцем и продуктом АПЛ?! В сраном тоттенхэме только застрял надолго вот и все заслуги

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