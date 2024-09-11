Почеттино возглавил сборную США

Бывший рулевой "Челси" Маурисио Почеттино был подтвержден новым главным тренером сборной Соединенных Штатов.

Напомним, Почеттино покинул "Челси" в конце прошлого сезона по обоюдному согласию сторон, отработав на "Стэмфорд Бридж" всего один год.



Почеттино считался одним из фаворитом на замену главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу, но тот в итоге сохранил свою работу.



О том, что Почеттино согласился на работу со сборной США, стало известно еще в середине августа, и сейчас этому поступило официальное подтверждение.



52-летний аргентинец продолжит дело Грегга Берхалтера, который был уволен после того, как не смог преодолеть со сборной США групповой этап Кубка Америки минувшим летом.



Почеттино, также тренировавший "Эспаньол", "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и ПСЖ, будет готовить американскую сборную к Чемпионату Мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.



"Это возможность, которую я не мог упустить", — объясняет свое решение Почеттино.