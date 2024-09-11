Аке получил мышечную травму в сборной Голландии

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке получил серьезную мышечную травму в матче за сборную Голландии.

Ничейный для голландцев матч Лиги Наций против Германии во вторник вечером (2:2) был завершен для Аке незадолго до перерыва.



29-летний Аке, вместо которого в игру вступил Юрриен Тимбер из "Арсенала", был унесен с поля на носилках, сообщает Sky Sports.



В стартовавшем сезоне Аке отметился единственным появлением на замену за "Сити", сыграв лишь три минуты.



Потеря Аке едва ли станет большой проблемой для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиола, который на старте нового сезона предпочитает использовать слева в обороне Йошко Гвардиола. Здесь же могут сыграть Мануэль Аканджи и Рико Льюис.