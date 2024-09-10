Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор рискует пропустить около месяца с травмой лодыжки.

Напомним, 25-летний Эдегор был вынужден передвигаться на костылях после того, как повредил свою левую лодыжку в матче за сборную Норвегии против Австрии в понедельник.



Во вторник утром Эдегор вылетел из Осло в Лондон на частном самолете, и уже медицинский штаб "Арсенала" должен будет поставить Мартину точный диагноз.



Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники в Норвегии, первичное обследование, которое Эдегор прошел в своей сборной, предварительно говорит о том, что Мартин будет отсутствовать до следующего международного перерыва в октябре.



Если этот прогноз сбудется, Эдегор пропустит ряд важных матчей "Арсенала", включая дерби против "Тоттенхэма", выезд к "Манчестер Сити", а также старт "канониров" в Лиге Чемпионов.