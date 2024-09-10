Эдегор рискует пропустить около месяца

Мартин Эдегор Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор рискует пропустить около месяца с травмой лодыжки.

Напомним, 25-летний Эдегор был вынужден передвигаться на костылях после того, как повредил свою левую лодыжку в матче за сборную Норвегии против Австрии в понедельник.

Во вторник утром Эдегор вылетел из Осло в Лондон на частном самолете, и уже медицинский штаб "Арсенала" должен будет поставить Мартину точный диагноз.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники в Норвегии, первичное обследование, которое Эдегор прошел в своей сборной, предварительно говорит о том, что Мартин будет отсутствовать до следующего международного перерыва в октябре.

Если этот прогноз сбудется, Эдегор пропустит ряд важных матчей "Арсенала", включая дерби против "Тоттенхэма", выезд к "Манчестер Сити", а также старт "канониров" в Лиге Чемпионов.


Метки Арсенал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2024 23:00

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  1. chelsae88 10.09.2024 23:03 # chelsae88
    Стоит раком и готов принимать в туза прямо на поле - вся суть заднеприводных ггшек.

    (ответить)

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