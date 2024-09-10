Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор согласовал покупку "Эвертона" у Фархада Мошири.

Как сообщает The Guardian, достигнутая договоренность предполагает, что Текстор покроет долги "Эвертона" в размере свыше 600 миллионов фунтов.



Также Текстор готов заплатить Мошири "выходной бонус" в размере до 50 млн. фунтов. Точная сумма будет зависеть от спортивных и финансовых результатов "Эвертона" в ближайшие пять лет.



Текстор планирует присоединить "Эвертон" к своему семейству клубов Eagle Football Group, куда уже входят "Лион" из Франции, "Ботафого" из Бразилии и "РВД Моленбек" из Бельгии. При этом свои 45 процентов акций "Пэлас" американскому бизнесмену придется продать.



Также Текстор собирается вывести Eagle Football Group на фондовую биржу Нью-Йорка, благодаря чему фанаты "Эвертона" получат возможность стать совладельцами любимого клуба.