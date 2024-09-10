"Арсеналу" придется сыграть против "Тоттенхэма" в выездной форме
Премьер-Лига объявила, что "Арсенал" сыграет матч четвертого тура против "Тоттенхэма" в своей выездной форме.
В ближайшее воскресенье на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоится дерби Северного Лондона, в котором "шпоры" сразятся с "канонирами".
Прежде "Арсенал" всегда играл против "Тоттенхэма" в своей основной красно-белой форме, независимо от того, домашний это матч или выездной.
Однако на сей раз судейский корпус решил, что в домашней форме "Арсенала" "слишком много белого, что создает конфликт с традиционными цветами "Тоттенхэма".
Поэтому команде Микеля Артеты придется использовать свою выездную форму черного цвета в воскресенье, сообщает Sky Sports.
Когда позже в этом сезоне "Тоттенхэм" приедет на "Эмирейтс", то тоже должен будет переодеться в форму для гостевых матчей.
10.09.2024 21:00
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И правильно
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Унижение заднеприводных продолжается. Но им не привыкать. Они рождены, что бы их унижали, чмырили, мокали рожей к говно.
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