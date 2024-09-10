"Арсеналу" придется сыграть против "Тоттенхэма" в выездной форме

Премьер-Лига объявила, что "Арсенал" сыграет матч четвертого тура против "Тоттенхэма" в своей выездной форме.

В ближайшее воскресенье на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоится дерби Северного Лондона, в котором "шпоры" сразятся с "канонирами".



Прежде "Арсенал" всегда играл против "Тоттенхэма" в своей основной красно-белой форме, независимо от того, домашний это матч или выездной.



Однако на сей раз судейский корпус решил, что в домашней форме "Арсенала" "слишком много белого, что создает конфликт с традиционными цветами "Тоттенхэма".



Поэтому команде Микеля Артеты придется использовать свою выездную форму черного цвета в воскресенье, сообщает Sky Sports.



Когда позже в этом сезоне "Тоттенхэм" приедет на "Эмирейтс", то тоже должен будет переодеться в форму для гостевых матчей.