"Арсеналу" придется сыграть против "Тоттенхэма" в выездной форме

Арсенал Премьер-Лига объявила, что "Арсенал" сыграет матч четвертого тура против "Тоттенхэма" в своей выездной форме.

В ближайшее воскресенье на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоится дерби Северного Лондона, в котором "шпоры" сразятся с "канонирами".

Прежде "Арсенал" всегда играл против "Тоттенхэма" в своей основной красно-белой форме, независимо от того, домашний это матч или выездной.

Однако на сей раз судейский корпус решил, что в домашней форме "Арсенала" "слишком много белого, что создает конфликт с традиционными цветами "Тоттенхэма".

Поэтому команде Микеля Артеты придется использовать свою выездную форму черного цвета в воскресенье, сообщает Sky Sports.

Когда позже в этом сезоне "Тоттенхэм" приедет на "Эмирейтс", то тоже должен будет переодеться в форму для гостевых матчей.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Тоттенхэм, форма

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 828

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 10.09.2024 21:04 # closer
    И правильно

    (ответить)

  2. chelsae88 10.09.2024 21:03 # chelsae88
    Унижение заднеприводных продолжается. Но им не привыкать. Они рождены, что бы их унижали, чмырили, мокали рожей к говно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: