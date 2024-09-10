"Юнайтед" и "Тоттенхэм" — главные претенденты на Эзе

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе следующим летом.

Минувшим летом "Пэлас" так и не дождался предложений по Эзе, что очень удивило президента "орлов" Стива Пэриша.



Однако talkSPORT ожидает, что следующим летом ситуация изменился, и клубу с "Селхерст Парк" будет крайне сложно удержать Эберечи.



Давний интерес к Эзе имеет "Манчестер Сити", однако в данный момент в приоритете у "горожан" Флориан Вирц из "Байера" и Джамал Мусиала из "Баварии".



Поэтому главными претендентами на Эзе обещают стать "Юнайтед" и "Тоттенхэм". Оба клуба будут внимательно следить за 26-летним игроком сборной Англии на протяжении этого сезона.