"Юнайтед" и "Тоттенхэм" — главные претенденты на Эзе

Эберечи Эзе "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе следующим летом.

Минувшим летом "Пэлас" так и не дождался предложений по Эзе, что очень удивило президента "орлов" Стива Пэриша.

Однако talkSPORT ожидает, что следующим летом ситуация изменился, и клубу с "Селхерст Парк" будет крайне сложно удержать Эберечи.

Давний интерес к Эзе имеет "Манчестер Сити", однако в данный момент в приоритете у "горожан" Флориан Вирц из "Байера" и Джамал Мусиала из "Баварии".

Поэтому главными претендентами на Эзе обещают стать "Юнайтед" и "Тоттенхэм". Оба клуба будут внимательно следить за 26-летним игроком сборной Англии на протяжении этого сезона.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Эзе

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2024 20:00

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