"Челси" ведет переговоры о переезде в Эрлс-Корт

"Челси" ведет переговоры о том, чтобы оставить "Стэмфорд Бридж" и построить новый стадион в столичном районе Эрлс-Корт.

The Guardian сразу уточняет, что "Челси" пока не принял окончательное решение об отъезде со "Стэмфорд Бридж", однако реконструкция 42-тысячного стадиона выглядит чрезвычайно сложной из-за близости линии железной дороги.



Поэтому "Челси" рассматривает возможность передислокации внутри Лондона. Внимание "синие" привлек участок земли в Эрлс-Корт стоимостью 500 миллионов фунтов.



Сейчас этот участок находится в введении компании The Earls Court Development Company (ECDC), которая планирует осуществить многофункциональную застройку, без футбольного стадиона.



Ключевые фигуры, отвечающие за планирование в Лондоне, находят проект ECDC чересчур дорогим и считают, что вариант со строительством футбольного стадиона был бы предпочтительнее. Также это позволило бы возвести доступное жилье на части территории.



Переговорами по участку в Эрлс-Корт заведует новоиспеченный исполнительный директор "Челси" Джейсон Ганнон, однако разногласия владельцев клуба могут стать помехой к обретению "синими" нового дома.