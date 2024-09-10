Комиссия Премьер-Лиги определила, что Райс был удален правильно

Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) определила, что рефери Крис Кавана поступил правильно, удалив полузащитника "Арсенала" Деклана Райса в матче против "Брайтона".

Напомним, Райс был изгнан с поля "Эмирейтс" в начале второго тайма. Получив численное преимущество, "Брайтон" смог добыть ничью 1:1 на поле одного из фаворитов сезона.



Райс увидел перед собой вторую желтую карточку за то, что помешал Йоэлу Велтману быстро возобновить игру, хотя по повторам может сложиться впечатление, что Деклан отбросил мяч без умысла.



Рассмотрев этот эпизод, специальная комиссия Премьер-Лиги единодушно решила, что действия Райса были "явными, преднамеренными и эффективными", а значит Кавана поступил корректно.



"Райса знает, что он делает. Это легко касание, но как только рефери его видит, у него не остается выбора", — говорится в заявлении комиссии.



Добавим, в указанную комиссию входит до трех бывших игроков или тренеров, один представитель Премьер-Лиги и один представитель судейского корпуса.



