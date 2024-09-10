Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор был замечен на костылях после своей травмы, полученной в матче за сборную Норвегии.

Эдегор повредил свою левую лодыжку в победном для сборной Норвегии матче Лиги Наций против Австрии накануне (2:1).



25-летний полузащитник пострадал в столкновении с Кристофом Баумгартнером и смог покинуть поле только при помощи двух физиотерапевтов.



Как сообщает Daily Mail, утром во вторник Эдегор на частном самолете вылетел из Осло в Лондон, и уже медицинский штаб "Арсенала" должен будет установить характер повреждения Мартина.



Однако тот факт, что Эдегор перемещается на костылях, является плохим признаком для "Арсенала", который в ближайший уикенд играет дерби против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.