Виктор Мосес вернулся в Англию

Виктор Мосес Бывший вингер "Челси" Виктор Мосес вернулся в английский футбол, присоединившись свободным агентом к "Лутону" из Чемпионшипа.

Прежде поиграв за "Кристал Пэлас" и "Уиган", в 2012 году Мосес перешел в "Челси", с которым выиграл титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и дважды Лигу Европы.

Будучи игроком "Челси", Мосес направлялся в аренду в "Ливерпуль", "Стоук", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер" и московский "Спартак".

Как раз "Спартак" и был предыдущим пристанищем Мосеса, который представлял клуб из столицы России с 2020 года.

Однако теперь 33-летний нигериец возвращается в Англию и будет выступать за "Лутон", который вылетел из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.


Метки Лутон, Мосес, Спартак, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2024 16:00

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  1. ganinilyha 10.09.2024 16:55 # ganinilyha
    мосес))

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  2. seshcherka-lfc 10.09.2024 16:17 # seshcherka-lfc
    достижений больше, чем у ротеты

    Чемпион Англии: 2016/17
    Обладатель Кубка Англии: 2017/18
    Победитель Лиги Европы УЕФА: 2012/13

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