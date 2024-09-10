Виктор Мосес вернулся в Англию

Бывший вингер "Челси" Виктор Мосес вернулся в английский футбол, присоединившись свободным агентом к "Лутону" из Чемпионшипа.

Прежде поиграв за "Кристал Пэлас" и "Уиган", в 2012 году Мосес перешел в "Челси", с которым выиграл титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и дважды Лигу Европы.



Будучи игроком "Челси", Мосес направлялся в аренду в "Ливерпуль", "Стоук", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер" и московский "Спартак".



Как раз "Спартак" и был предыдущим пристанищем Мосеса, который представлял клуб из столицы России с 2020 года.



Однако теперь 33-летний нигериец возвращается в Англию и будет выступать за "Лутон", который вылетел из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.