Оуэн уверен, что "Вилла" попадет в топ-4

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн уверен, что "Астон Вилла" завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Оуэн еще на старте этого сезона прогнозировал "Вилле" путевку в Лигу Чемпионов второй год подряд. С тех пор команда Унаи Эмери успела проиграть дома "Арсеналу" со счетом 0:2.



Однако Оуэн по-прежнему верит, что "Вилла" обладает достаточно сильным составом и достаточно сильным тренером, чтобы затесаться в группу фаворитов.



"Я по-прежнему думаю, что "Манчестер Сити" финиширует четвертым, а "Арсенал" выиграет титул. В топ-4 будут "Арсенал", "Ливерпуль", "Астон Вилла" и "Сити". "Ливерпуль", "Арсенал" и "Сити" будут в прогнозах большинства людей — к ним я выберу "Виллу".



"Есть сомнения насчет того, как они ("Вилла") справятся с выступлением в Лиги Чемпионов и всем тем, что с этим сопряжено, потому что мы видели "Ньюкасл" в прошлом году. Куче команд в прошлом было сложно совмещать выступления на обоих фронтах. Но мне нравится их тренер. И я думаю, у них очень хорошая команда. Они добавили одного-двух игроков, поэтому у меня нет причины менять свое мнение в данный момент".



"Да, они проиграли "Арсеналу" пару недель назад, но проигрывать "Арсеналу" будет большинство команд, учитывая то, как играет "Арсенал". Также я оглядываюсь через плечо на "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". Насчет попадания "Челси" в топ-4 я не переживаю — или "Манчестер Юнайтед". В данный момент я ставлю на "Виллу", — цитирует Оуэна Daily Mirror.