"Юнайтед" вернется за Брантуэйтом следующим летом

"Манчестер Юнайтед" планирует вернуться за защитником "Эвертона" Джаррадом Брантуэйтом следующим летом.

"Юнайтед" пытался заполучить Брантуэйта еще минувшим летом, но оба предложения "красных дьяволов" — в 43 и 50 миллионов фунтов — были отклонены "Эвертоном".



"Эвертон" оценил 22-летнего игрока сборной Англии в 70-80 млн. фунтов, что для "Юнайтед" оказалось чересчур, поэтому "красные дьяволы" сразу же переключились на Лени Йоро.



Помимо Йоро, "Юнайтед" укрепил свой центр обороны минувшим летом с помощью Маттейса Де Лигта, приглашенного из "Баварии", однако Manchester Evening News ожидает, что после окончания этого сезона "дьяволы" предпримут новую попытку приобрести Брантуэйта.



Дело в том, что в конце сезона истекают контракты Виктора Линделефа и Джонни Эванса, а будущее Харри Магуайра выглядит туманно, что и подталкивает "Юнайтед" к приглашению еще одного центрального защитника.



Помочь "Юнайтед" заполучить Брантуэйта мог бы вылет "Эвертона" из Премьер-Лиги. Новый сезон "ириски" начали с трех поражений подряд с общим счетом 2:10.