Clearlake заручилась поддержкой фонда на 90 млрд. фунтов

В борьбе за власть в "Челси" частная инвестиционная компания Clearlake Capital заручилась поддержкой фонда стоимостью 90 миллиардов фунтов.

Напомним, на днях стало известно о разгорающемся конфликте Clearlake Бехдада Эгбали и Хосе Фелисиано с президентом "Челси" Тоддом Бели.



Clearlake уже сейчас является крупнейшим акционером "Челси" с долей в 61.5 процентов, тогда как Бели с со своими партнерами Хансйоргом Виссом и Марком Уолтером принадлежат оставшиеся 38.5 процентов в равных пропорциях.



Обе стороны демонстрируют готовность выкупить долю друг друга, однако у Clearlake есть значительный перевес в финансовой мощи.



Как сообщает The Times, Clearlake заручилась поддержкой инвестиционного фонда стоимостью 90 млрд. фунтов — и это не считая личных миллиардов Эгбали и Фелисиано.



Ожидается, что в ближайшие дни и недели владельцы "Челси" будут вести переговоры о том, как им преодолеть существующие разногласия насчет развития клуба со "Стэмфорд Бридж".