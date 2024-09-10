Clearlake заручилась поддержкой фонда на 90 млрд. фунтов

Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано В борьбе за власть в "Челси" частная инвестиционная компания Clearlake Capital заручилась поддержкой фонда стоимостью 90 миллиардов фунтов.

Напомним, на днях стало известно о разгорающемся конфликте Clearlake Бехдада Эгбали и Хосе Фелисиано с президентом "Челси" Тоддом Бели.

Clearlake уже сейчас является крупнейшим акционером "Челси" с долей в 61.5 процентов, тогда как Бели с со своими партнерами Хансйоргом Виссом и Марком Уолтером принадлежат оставшиеся 38.5 процентов в равных пропорциях.

Обе стороны демонстрируют готовность выкупить долю друг друга, однако у Clearlake есть значительный перевес в финансовой мощи.

Как сообщает The Times, Clearlake заручилась поддержкой инвестиционного фонда стоимостью 90 млрд. фунтов — и это не считая личных миллиардов Эгбали и Фелисиано.

Ожидается, что в ближайшие дни и недели владельцы "Челси" будут вести переговоры о том, как им преодолеть существующие разногласия насчет развития клуба со "Стэмфорд Бридж".


Метки Clearlake, Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2024 13:00

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  1. moneycity 10.09.2024 13:05 # moneycity
    В тоже время обоссанный клуб ЛГБТпуль, который сейчас в пике, никому не нужен из покупателей и инвесторов.

    (ответить)

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