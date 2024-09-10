Кейн хочет достичь рубежа в 100 голов за сборную Англии

Нападающий "Баварии" Харри Кейн поставил перед собой цель достичь рубежа в 100 голов за сборную Англии.

Матч Лиги Наций против Финляндии во вторник вечером станет 100-м для Кейна за сборную Англии. Прежде только девяти игрокам удавалось достичь этой отметки.



Однако 31-летний Кейн уже ставит перед собой новую цель. Будучи лучшим бомбардиром английской сборной всех времен с 66 голами, Харри хочет отличиться еще 34 раза.



"Это возможно, это реально. Сколько там остается, 34 гола? Эти 100 матчей пролетели так быстро, особенно после того как за последние годы мы сыграли три больших турнира на коротком отрезке времени".



"Похожая ситуация и с голами. Мне казалось, у меня около 30 голов, а затем бум... У меня уже 50 и затем 60. Так что эта цель определенно достижима. Я в хорошем положении, и это хорошая цель, чтобы постараться еще достичь".



"Некоторым людям может показаться, что это нереально, но я предпочитаю стремиться к чему-нибудь нереальному и не вполне достичь этого, нежели говорить, что мне будет комфортно с 70 или 80 голами", — цитирует Кейна Daily Mail.