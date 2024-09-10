Галлас призвал МЮ пригласить Тухеля на место Тен Хага

Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Вильям Галлас призвал "Манчестер Юнайтед" уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага и пригласить Томаса Тухеля.

Свой третий сезон у руля "Юнайтед" Тен Хаг начал с двух поражений в трех первых матчах Премьер-Лиги, включая домашний разгром 0:3 от "Ливерпуля".



Галлас убежден, что дни Тен Хага в "Юнайтед" сочтены, и Вильям видит идеальную замену для голландского специалиста.



"Из увиденного мной можно сделать вывод, что у "Манчестер Юнайтед" очень маленькие шансы финишировать в топ-4 в этом сезоне".



"Честно говоря, я не думаю, что пройдет много времени, прежде чем Эрик Тен Хаг будет уволен. Как можно было проиграть "Ливерпулю" со счетом 0:3 дома? Должно быть, бывшие игроки сошли с ума от того, что они увидели в том матче на "Олд Траффорд".



"Это просто неприемлемо. Если они проиграют "Саутгемптону", и он будет уволен, я не удивлюсь этому".



"Они совершили очередные приобретения, и это уже его третий сезон. Возможно, "Манчестер Юнайтед" — слишком большой клуб для Эрика Тен Хага. Это чересчур большое давление для него. Томас Тухель стал бы решением проблем "Манчестер Юнайтед", — цитирует Галласа Daily Mirror.