"Юнайтед" проведет переговоры с Рабьо

Адриен Рабьо Боссы "Манчестер Юнайтед" готовятся провести переговоры с бывшим полузащитником итальянского "Ювентуса" Адриеном Рабьо.

Рабьо по-прежнему доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Ювентусом" в конце прошлого сезона.

В 2022 году Рабьо уже едва не перешел в "Юнайтед", и сейчас стороны готовы еще раз попробовать договориться, благо на сей раз "красным дьяволам" не пришлось бы платить компенсацию за Адриена.

По информации Daily Star, в ближайшее время у боссов "Юнайтед" состоится разговор с Рабьо. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг хотел бы видеть Адриена в своей команде, несмотря на недавнее приглашение Мануэля Угарте из ПСЖ.

Шансы "Юнайтед" заполучить Рабьо подкрепляет тот факт, что 29-летний француз отверг интерес из Турции, как и ранее из Саудовской Аравии, желая продолжить выступать на высочайшем уровне.


Метки Манчестер Юнайтед, Рабьо, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2024 10:00

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  1. high-malvern 10.09.2024 10:33 # high-malvern
    Наконец у МЮ появится петушок в команде, несущий золотые яйца. Если договорятся.

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