Антони предпочитает остаться в "Юнайтед"

Несмотря на противоречивые слухи насчет своего будущего, вингер Антони предпочитает остаться в "Манчестер Юнайтед".

Только накануне издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что Антони по-прежнему настаивает на своем уходе из "Юнайтед", не сумев сменить клуб минувшим летом.



Претендентом номер один на Антони назывался возглавляемый Жозе Моуриньо "Фенербахче" из Турции, где трансферное окно открыто до 13 сентября.



Однако близкие к Антони источник поведал ESPN, что 24-летний игрок сборной Бразилии предпочитает остаться в "Юнайтед", даже если "Фенербахче" выдвинет официальное предложение.



Вместе с тем Антони хочет играть больше — пока что экс-вингер "Аякса" провел на поле лишь одну минуту в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.



ESPN добавляет, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг тоже против ухода Антони, особенно после того, как Джейдон Санчо был отправлен в аренду в "Челси".



Тен Хаг не теряет надежды раскрыть потенциал Антони, на приглашение которого из "Аякса" он потратил 86 миллионов фунтов.