Тайрон Мингс возобновил тренировки

Тайрон Мингс Защитник "Астон Виллы" и сборной Англии Тайрон Мингс приступил к тренировкам в общей группе после более чем года в лазарете.

Мингс получил травму крестообразных связок колена в матче первого тура прошлого сезона Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Вскоре Мингс перенес операцию, после которой для него началась долгая и сложная реабилитация.

Однако теперь Мингс уже может видеть свет в конце тоннеля. Как сообщает Sky Sports, в понедельник 31-летний защитник впервые после травмы был замечен на тренировочном поле, занимаясь со своими партнерами по "Вилле".

Разумеется, впереди у Мингс недели тренировок, прежде чем он сможет рассчитывать на игровые минуты в составе команды Унаи Эмери.


Метки Астон Вилла, Мингс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2024 08:00

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