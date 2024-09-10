Тайрон Мингс возобновил тренировки

Защитник "Астон Виллы" и сборной Англии Тайрон Мингс приступил к тренировкам в общей группе после более чем года в лазарете.

Мингс получил травму крестообразных связок колена в матче первого тура прошлого сезона Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



Вскоре Мингс перенес операцию, после которой для него началась долгая и сложная реабилитация.



Однако теперь Мингс уже может видеть свет в конце тоннеля. Как сообщает Sky Sports, в понедельник 31-летний защитник впервые после травмы был замечен на тренировочном поле, занимаясь со своими партнерами по "Вилле".



Разумеется, впереди у Мингс недели тренировок, прежде чем он сможет рассчитывать на игровые минуты в составе команды Унаи Эмери.